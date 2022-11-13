الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال بقوة 6.1 درجة يهز وسط تشيلي

زلزال بقوة 6.1 درجة يهز وسط تشيلي
13 نوفمبر 2022 09:53

 ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر إحدى المناطق الواقعة بوسط تشيلي.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا، قبالة ساحل منطقة بيوبيو وسط تشيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

 

 

 

أخبار ذات صلة
زلزال في نيبال يهز الهند
زلزال قوي يضرب قبالة سواحل تايوان
المصدر: وام
زلزال
تشيلي
هزة أرضية
آخر الأخبار
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
الإمارات
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
اليوم 12:56
فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
اليوم 12:39
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
اليوم 12:30
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
دنيا
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©