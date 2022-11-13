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عربي ودولي

البيت الأبيض: بايدن يقبل استقالة كبير مسؤولي الحدود

البيت الأبيض
13 نوفمبر 2022 09:47

 قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن قبل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود الأميركي كريستوفر ماجنوس.
ورشح بايدن، ماجنوس 62 عاما، لهذا المنصب في عام 2021.

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