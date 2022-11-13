الإثنين 14 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
دورتموند.. «حالة ضياع»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
البيت الأبيض: بايدن يقبل استقالة كبير مسؤولي الحدود
البيت الأبيض
13 نوفمبر 2022 09:47
قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن قبل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود الأميركي كريستوفر ماجنوس.
ورشح بايدن، ماجنوس 62 عاما، لهذا المنصب في عام 2021.
أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تستضيف قمة الابتكار الزراعي 2023
الديمقراطيون يسيطرون على «الشيوخ» ويقلصون فارق «النواب»
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الهجرة
بايدن
البيت الأبيض
الأكثر قراءة
دنيا
"العلامة الأولى" لارتفاع نسبة الكوليسترول
12 نوفمبر 2022
دنيا
علامة عند المشي تنذر بارتفاع الكوليسترول
10 نوفمبر 2022
دنيا
فوائد مذهلة لتناول التفاح يومياً
11 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
اليوم 12:56
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
اليوم 12:39
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
اليوم 12:30
دنيا
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©