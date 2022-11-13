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عربي ودولي
بايدن: مسرور جداً بنتائج التجديد النصفي
الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن
13 نوفمبر 2022 09:00
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مسرور جدا بنتيجة انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء.
وأضاف بايدن في حديثه إلى الصحفيين في كمبوديا قبل قمة شرق آسيا أن تركيزه ينصب على انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.
وتوقع مركز إديسون ريسيرش احتفاظ الديموقراطيين بسيطرتهم على مجلس الشيوخ العام المقبل مما يمنح الرئيس جو بايدن فوزا كبيرا.
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المصدر: وكالات
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