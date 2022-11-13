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زلزال قوي يضرب قبالة سواحل تايوان

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز جواتيمالا
13 نوفمبر 2022 09:19

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر المنطقة في المياه قبالة مقاطعة تايتونج في تايوان في 
الساعة 47:9 صباح اليوم الأحد (0147 بتوقيت جرينتش)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أضرار أو إصابات بسبب الزلزال. 

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"  أنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض44ر22 درجة شمالا وخط طول 10ر121 درجة شرقا. وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. 

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المصدر: وكالات
زلزال
تايوان
الصين
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