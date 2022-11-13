تصادم طائرتين في الجو خلال عرض بالولايات المتحدة

الدخان يتصاعد بعد تصادم طائرتين في الجو خلال معرض في تكساس
13 نوفمبر 2022 08:28
قال مسؤولون اتحاديون إن طائرتين عسكريتين قديمتين اصطدمتا في الجو يوم السبت في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس الأميركية وتحطمتا قبل اشتعال النيران بهما. ولم يتضح على الفور عدد القتلى والجرحى.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن طائرتين من فترة الحرب العالمية الثانية من طراز بوينج بي 17 فلاينج فورتريس و بيل بي -63 كينجكوبرا تصادمتا وتحطمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس في الساعة 1.20 مساء(1820 بتوقيت جرينتش).
وقال مسؤولو المطار على تويتر إن أطقم الطوارئ هرعت إلى موقع التحطم ولكن إدارة الطيران الاتحادية قالت إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.
وصرح هانك كواتس، الرئيس والمدير التنفيذي لجماعة سلاح الجو التذكاري التي تهدف إلى الحفاظ على طائرات الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحفي أن عدد أفراد طاقم الطائرة بي-17 عادة ما يكون ما بين أربعة وخمسة أشخاص.
وقال إن الطائرة بي-63 يكون بها طيار واحد ولكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وقت الحادث أو أسماءهم أو حالتهم.
وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما. وقال المسؤولون إن كلا من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل بدأ تحقيقات.