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الديموقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ بعد الفوز في نيفادا

المرشحان الجمهوري آدم لاكسالت والسناتور كاثرين كورتيز ماستو ،ديمقراطية يحضران التجمعات في نيفادا
13 نوفمبر 2022 08:12

حافظ الديموقراطيون بزعامة الرئيس الأميركي جو بايدن على سيطرتهم على مجلس الشيوخ، وذلك بعد إعادة 
انتخاب المرشحة كاثرين كورتيز ماستو بمقعد ولاية نيفادا الحاسم، وفقا لتقديرات نشرتها مساء السبت شبكات أميركية بما في ذلك "إن بي سي" و"سي إن إن". .

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المصدر: رويترز
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نيفادا
مجلس الشيوخ الأميركي
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