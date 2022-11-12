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حريق ضخم يلتهم مخيماً للنازحين جنوبي الحديدة

شاب يمني يساهم بإطفاء الحريق الذي نشب في مخيم للنازحين (أ ف ب)
13 نوفمبر 2022 01:39

عدن (الاتحاد)

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أعلنت السلطات اليمنية، أمس، أن حريقاً كبيراً التهم 60 خيمة والمساكن المؤقتة للنازحين في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، ما أدى إلى تضرر 100 أسرة.
وأفاد بيان صادر عن السلطة المحلية في محافظة الحديدة، بـ«اشتعال الحرائق في مخيم الجشة الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية بمدينة الخوخة الساحلية جنوبي الحديدة، ما أدى إلى احتراق 60 خيمة للنازحين بالكامل، وتضرر عشرات المساكن المجاورة»، دون الإعلان عن وقوع إصابات أو الكشف عن أسباب اشتعال الحريق.
وأضاف، أن «محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، قام بالنزول إلى مكان الحادثة، ووجه بدفع مساعدات مالية وتعويضات عينية عاجلة للنازحين المتضررين من الحرائق».
كما وجه بسرعة توفير مساكن بديلة لأكثر من 100 أسرة تضررت من هذه الحرائق، بالإضافة إلى توفير الأدوات والمستلزمات الأساسية التي تعينهم على تسيير شؤونهم وبصورة عاجلة. ودعا «الهلال الأحمر» الإماراتي ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، والمنظمات الإغاثية إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحرائق التي طالت أجزاء واسعة من المخيم.
وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات الأسر النازحة باتت في العراء بعد أن فقدت خيامها وجميع ممتلكاتها جراء الحريق الذي لم تتضح أسباب اندلاعه بعد. ويعد هذا المخيم أكبر مخيمات النازحين بالمحافظة، حيث تقطنه آلاف الأسر النازحة.

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