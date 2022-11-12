مقتل 8 إرهابيين بعملية  عسكرية في «صلاح الدين»

بغداد (الاتحاد)

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس، إن 8 إرهابيين لقوا مصرعهم في عملية عسكرية بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وأوضح رسول، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 8 عناصر من تنظيم «داعش» في قضاء «طوز خورماتو» بمحافظة صلاح الدين.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية بالقبض على مجموعة إرهابية في قضاء «الطارمية» نفذت عمليات قتل لمدنيين وتفجير عبوات ناسفة.

ونجحت الوكالة من اختراق مفرزة إرهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء «الطارمية» شمالي بغداد عملوا في ما يسمى «ولاية شمال بغداد» وارتكبوا عدة جرائم إرهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم.

ومن خلال التحقيقات اعترف الإرهابيين بقيامهم بقتل ثلاثة مدنيين من أهالي «الطارمية» 2021 و2022.

كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها. وأمس الأول، أعلن الجيش العراقي عن مقتل 5 عناصر تابعين لتنظيم «داعش» وذلك في محافظة صلاح الدين.‏ وأفادت وزارة الدفاع العراقية أن إرهابيي «داعش» قتلوا في ضربة جوية لطائرات «إف 16».

وقالت: إن «طائرات إف 16 نفذت بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة ضربة جوية دقيقة في محافظة صلاح الدين، وتم إلقاء 4 قنابل وقتل 5 إرهابيين».