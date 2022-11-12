مشاركة قياسية بالانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

المنامة (الاتحاد)

شهدت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، أمس، إقبالاً كبيراً من الناخبين، وفق معلومات رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، بأن «الناخبين في المملكة بدأوا صباح السبت، بالتوجه إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية في المحافظات كافة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات».

وأشارت إلى استقبال 15 مركزاً عاماً و40 مركزاً فرعياً من مراكز الاقتراع الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات والبالغ عددهم 344 ألفاً و713 ناخباً.

وأفادت بوجود إقبال وصفته بالواسع والقياسي، لافتة إلى أن الاقتراع انتهى في الثامنة مساء أمس، بالتوقيت المحلي. ويشهد الاقتراع لأول مرة بتاريخ البلاد تخصيص مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمنامة كمركز عام لاستقبال للناخبين المصابين بفيروس كورونا. وأعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، عن التعامل ‏بشكل فوري مع محاولات وصفها بـ«اليائسة» لاختراق مواقع حكومية إلكترونية، قبل انطلاق الانتخابات.‏

وقال: «تم التعامل وبشكل فوري مع المحاولات اليائسة التي استهدفت النيل من الانتخابات، والحضور الوطني الواضح خير رد وجواب على تلك المحاولات اليائسة».

وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين أعلنت في بيان لها، أمس الأول، عن استهداف مواقع إلكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية، وبث رسائل سلبية للتأثير عليها.

وطلبت الوحدة من البحرينيين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، والإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على مدار الساعة.

وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.

وأكد مصدر رسمي عدم وجود أي مخالفات أو إشكاليات طوال فترة الاقتراع، مشيراً إلى وجود لجان محلية في مراكز الاقتراع لتسهيل وحل أي إشكالية قد تحدث أثناء عملية الاقتراع. وأضاف المصدر أنه تم تخصيص مسارات خاصة لفئة كبار السن وذوي الهمم وتجهيزات إضافية لتسهيل عملية الاقتراع لهم.

وأكد أن «اللجان المحلية لم تواجه أي حالة لم تتمكن من الاقتراع لأي سبب، وهذا الأمر يدل على وعي المشاركين، وحرصهم في المشاركة الانتخابية».

وسيختار الناخبون، بين 507 مرشحين، منهم 94 مرشحة حسب القوائم النهائية، 40 نائباً لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضواً بالمجالس البلدية، وفق المصدر ذاته.

وبحسب أمر ملكي في سبتمبر الماضي، جرت الانتخابات أمس، والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 بالشهر ذاته، على أن تجرى الإعادة خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة منتصف الشهر ذاته بعد أن أجريت 8 نوفمبر الجاري.

وفي 8 نوفمبر الجاري، أدلى البحرينيون المقيمون في الخارج بأصواتهم في 37 مقراً دبلوماسياً حول العالم. ومجلس النواب البحريني تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002، ويتألف من 40 عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر.

المنامة: داعمون لكل ما يسهم في ترسيخ التعايش

قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أمس، إن بلاده داعمة لكل ما يؤسس لترسيخ روح التعايش بين شعوب العالم.

وأضاف الشيخ آل خليفة، في إيجاز صحفي عن سياسة بلاده الخارجية، أن البحرين تشارك بشكل فاعل في كل جهد دولي يقارب بين الشعوب والأديان، مشيراً إلى استضافة المنامة الأخيرة لملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» والذي شارك فيه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس.

وأكد أن بلاده تؤمن بلغة الحوار وتسعى إلى تغليبها في حل الأزمات وتنبذ كل مظاهر العنف، مبيناً أنه في إطار جهود المملكة بهذا الشأن تأتي استضافة بلاده لـ «حوار المنامة» المقرر في الـ 18 من الشهر الجاري.

ويقام حوار المنامة سنوياً في عاصمة البحرين بمشاركة العشرات من المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية الاقتصادية والسياسية من آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.