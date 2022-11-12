دعوة أممية إلى تحقيق توافق لإنجاز «القاعدة الدستورية» في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

دعا المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، جميع الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية، والوصول للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاءه مع عضوي المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي في طرابلس.

وأطلع باتيلي، عضوي المجلس الرئاسي على نتائج لقاءاته مع عدد الأطراف السياسية الليبية في الداخل والخارج، وتناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي والتوافق على نتائجها من كل الأطراف، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

كما شدد الكوني واللافي على التعاون مع المبعوث الأممي في المهمة الموكلة له لتحقيق الاستقرار في البلاد وإنهاء المراحل الانتقالية بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى العاصمة باريس للمشاركة في «منتدى السلام»، حيث التقى على هامش الزيارة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل معالجة الانسداد السياسي وإعادة الزخم الانتخابي داخل ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وفي تشاد، بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء.

جاء ذلك خلال استقبال ديبي في القصر الرئاسي بالعاصمة انجامينا مستشار الأمن القومي الليبي والوفد المرافق له، بحضور مستشار الأمن القومي التشادي.

وأكد ديبي دعم تشاد للمشروع الليبي بتأسيس مجلس الأمن القومي لتجمع دول الساحل والصحراء، لافتاً إلى أنه سيعمل مع رؤساء الدول الإفريقية على جعل هذا المشروع واقعاً.

وعن موقف تشاد بشأن الوضع الليبي، شدد ديبي على أن بلاده لن تألوا جهدا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، لافتاً إلى أن الحل في ليبيا لن يكون إلا «إفريقياً» كون معظم الدول المنخرطة في الشأن الليبي لها أجندتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يعرقل وجود الحل، حسب قوله.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الليبي على عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن ليبيا لن تتواني عن تقديم الدعم لتشاد بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.