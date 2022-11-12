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أديس أبابا والمتمردون يوافقون على إيصال المساعدات إلى «تيجراي»

أديس أبابا والمتمردون يوافقون على إيصال المساعدات إلى «تيجراي»
13 نوفمبر 2022 01:38

نيروبي (وكالات)

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وافقت السلطات الإثيوبية، ومتمردو «التيجراي»، أمس، على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها في منطقة «تيجراي» التي تشهد نزاعاً منذ عامين، وفق ما أعلن الجانبان في مؤتمر صحافي في نيروبي.
ويأتي الإعلان إثر محادثات في العاصمة الكينية تناولت تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في الثاني من نوفمبر في بريتوريا، وخصوصاً لجهة نزع سلاح المتمردين وعودة السلطة الفدرالية إلى «تيجراي» وإيصال المساعدات.
الاتفاق الذي وقعه، أمس، المارشال، برهانو جولا، رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية، والجنرال، تاديسي ووريدي، القائد العام للمتمردين في «تيجراي»، ينص على وصول المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها.
وقال الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، إن تطبيقه سيكون «بأثر فوري».
وقال تاديسي ووريدي: «لقد ناضلنا طوال العامين الماضيين للدفاع عن مصالحنا، لقد عانينا من بؤس لا يوصف». وأكد المارشال برهانو جولا أن «التزامنا هو تحقيق الاستقرار والسلام». وقال الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، إن هذا الاتفاق وسيلة «لإسكات البنادق».

أديس أبابا
إثيوبيا
إقليم تيجراي
نيروبي
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