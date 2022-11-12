جيش الصومال يعلن قتل 200 إرهابي

مقديشو (الاتحاد)

تمكنت وحدات من الجيش الصومالي، خلال الأسبوع الجاري، من القضاء على 200 عنصر إرهابي، بمناطق محافظتي «هيرشبيلي وجلمدج» جنوب ووسط البلاد.

وأوضحت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية في بيان أمس، نشرته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» آخر التفاصيل والتطورات للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين في مناطق جنوب ووسط البلاد.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الصومالية تمكنت من إلحاق هزائم متلاحقة بالعناصر الإرهابية خلال العمليات العسكرية الأخيرة في كل المناطق والقرى المذكورة، مشيراً إلى أن القوات الصومالية كثفت في الآونة الأخيرة عملياتها ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

وتواصل القوات الحكومية بالتعاون مع قوات قبلية عمليات عسكرية ضد حركة «الشباب» المتمردة قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حرباً ضد «الشباب» التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.