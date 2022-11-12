تكهنات بـ«مفاوضات سلام» روسية أوكرانية قريباً

عواصم (وكالات)

ذكرت تقارير غربية عن اقتراب التوصل لمفاوضات حقيقة بين روسيا وأوكرانيا مع اقتراب الشتاء القارس الذي سيكون حافزاً لبدء تلك المفاوضات، حيث أعلنت روسيا موقفها من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، ووضعت شرطاً رئيسياً مقابل عودتها إلى طاولة المحادثات.

من جانبها، اعتبرت واشنطن تلك الخطوة فرصة سانحة للانخراط في مستويات عُليا من التواصل مع الروس، لاسيما مع تصاعد المعارك على عدة جبهات، وانسحاب الجيش الروسي من خيرسون.

وكانت روسيا أعلنت الجمعة أنها ملتزمة بتحقيق أهداف ما تسميه «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، مضيفة أن مثل هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال محادثات السلام، فيما نفت أوكرانيا تعرضها لضغوط غربية للتفاوض، وأكدت إصرارها على أنه لا يمكن إجراء محادثات إلا إذا تخلت روسيا عن جميع الأراضي التي احتلتها منذ بداية الأزمة في فبراير.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو إن بلاده ليست لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف «إبداء حسن النية ولا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي، أن تظهر أوكرانيا حسن النية»، دون أن يوضح الإجراءات التي تثبت حسن نية كييف. وهنا يقول الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية ديميتري فيكتوروفيتش: «إن الجميع خاسر من استمرار تلك المعارك، موسكو دائماً منفتحة على المفاوضات، والدليل دورها في اتفاق الحبوب و4 جولات سابقة من المحادثات، أفشلتها كييف نتيجة الدعم الغربي والأميركي السخي».

في هذا الصدد، ترى واشنطن أن الوقت مناسب للغاية في ظل التقدم الأوكراني ميدانياً، بالأخص في الجنوب، وهو ما يعطي بحسب الرؤية الأميركية زخماً لموقف أوكرانيا في المباحثات.

من جانبها، تسعى روسيا بالفعل للتهدئة نظراً لتكلفة الحرب والاقتصاد أيضاً، حيث فرضت على موسكو أكبر مجموعة عقوبات في تاريخها حتى أضرت أصحابها بجانب موسكو (الغرب وواشنطن).

في المقابل، يبدو أن كييف تتجه إلى تقديم بعض التنازلات عن الشروط التي طرحتها سابقاً نتيجة فقدان الهجوم البري الأوكراني زخمه مع الانتخابات الأميركية وما تفرزه من تقدم للجمهوريين بخلاف فقدانها للطاقة.

وتوقع فيكتوروفيتش، الانخراط في مباحثات لإطلاق النار ولو مؤقتاً، وتجميد الصراع لفترة الشتاء على الأقل، وانتظار استكمال تدريب جنود الاحتياط وتعويض النقص في الأسلحة والعتاد.

مستشار الأمن القومي الأميركي، أكد أن الفرصة سنحت للانخراط في التواصل على مستويات عليا مع الروس من أجل خفض المخاطر وتقليص فرص أي استخدام محتمل للأسلحة النووية، وتوضيح عواقب استخدامها، مؤكداً بذل جهود كبيرة خلال الأشهر الماضية لخفض أسعار الطاقة.

ومع التأكيدات الروسية على الانفتاح على أميركا، يقول الأكاديمي الروسي في جامعة «الصداقة بين الشعوب» بموسكو، ديميتري بريجع، إن الإدارة الأميركية خلال الفترة القادمة سيكون أمامها العديد من العثرات في الملف الأوكراني، ما يدفع كييف للتفاوض، وذلك لعدة أسباب، منها أن الوضع الداخلي الأميركي لا يسمح لبايدن بإطالة أمد المعارك في أوكرانيا واستمرار الدعم لكييف، وقدوم الجهوريين يضغط على بايدن لفتح سيناريوهات مختلفة مع موسكو بدلاً من الصدام المباشر كما كان خلال الأشهر الماضية. وأوضح الأكاديمي الروسي في جامعة «الصداقة بين الشعوب»، أن المفاوضات ستكون قريبة حتى لو أفرزت إيقافاً مؤقتاً لإطلاق النار، وهو سيكون مكسباً لجميع الأطراف، وهذا ما ستسعى إليه أوروبا وواشنطن مع كييف الفترة القادمة.

وفي معسكر كييف، قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن الشرط الأساسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي للتفاوض مع روسيا هو استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية بالكامل.

التزام الأمم المتحدة وروسيا بتطبيق اتفاق الحبوب والأسمدة

أكد مسؤولان كبيران من الأمم المتحدة، ونائب وزير الخارجية الروسي، في جنيف الجمعة، التزام الطرفين تطبيق اتفاق تصدير الأسمدة الروسية الأساسية لمكافحة الأزمة الغذائية، بينما سمحت هولندا بإرسال شحنة من هذه المادة إلى ملاوي. وأجرى الجانبان مفاوضات في جنيف قبل أسبوع من انتهاء مدة اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية الذي توقف بسبب الأزمة في أوكرانيا، ولم توافق موسكو على تمديده حتى الآن.

وكان الاتفاق الذي ينتهي في 19 نوفمبر انتزع بعد جهود شاقة برعاية الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو الماضي في إسطنبول، وهو ضروري لتجنب ارتفاع جديد في الأسعار. وأكد بيان صدر في ختام اللقاء بين الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن «المشاركين ملتزمون تطبيق هذا الاتفاق أيضاً».

وشدد المشاركون على أن، «العالم لا يمكنه أن يسمح بتحول المشاكل العالمية للحصول على الأسمدة، إلى نقص غذائي عالمي». وأقر البيان مبدأ الصادرات الروسية من الأسمدة والمنتجات الغذائية في الوقت نفسه الذي أبرم فيه الاتفاق على الحبوب الأوكرانية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الجمعة بأن هذا الاتفاق سمح بتصدير 10.2 مليون طن من الحبوب والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، ما سمح بانخفاض الأسعار وتقديم مساعدة للدول الفقيرة.

في المقابل، بقي الشق المتعلق بالصادرات الروسية من أسمدة ومنتجات غذائية حبراً على ورق إلى حد ما، ما أثار استياء موسكو التي رأت في ذلك ازدواجاً في المعايير.