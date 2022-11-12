الديموقراطيون يقتربون من السيطرة على «الشيوخ»

واشنطن (وكالات)

اقترب الديمقراطيون أول أمس، من الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، مع فوز مرشحهم في ولاية أريزونا، بينما يستعد دونالد ترامب لإعلان ترشيحه للبيت الأبيض في 2024.

وأعلنت ثلاث شبكات تلفزيونية إعادة انتخاب السناتور الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا.

وبفوز كيلي رائد الفضاء السابق على خصمه الجمهوري بليك ماسترز يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49 حتى الآن، أي بفارق مقعد واحد لضمان الأغلبية بينما يستمر في نيفادا فرز الأصوات وستجرى في جورجيا دورة ثانية في السادس من ديسمبر.

مع تعادل الحزبين بحصول كل منهما على 49 مقعداً في مجلس الشيوخ، سيحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس. ولم يعترف بليك ماسترز منافس كيلي في ولاية أريزونا، بهزيمته على الفور، بينما كتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي الجمعة، أن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في ولاية أريزونا، ما أدى إلى «عملية احتيال وتزوير انتخابي»، داعياً إلى «إعادة عملية الانتخاب».

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن اتصل هاتفيا بكيلي لتهنئته. وسيعلن ترامب الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، كما قال مستشاره منذ فترة طويلة جيسون ميلر الجمعة.

وألمح الرئيس السابق الذي سيكون قد بلغ من العمر 78 عاماً عندما تجرى انتخابات 2024، إلى خوض تلك الانتخابات أثناء حملته لدعم مرشحين جمهوريين قبل اقتراع منتصف الولاية هذا الأسبوع، وقد صرح أنه سيصدر «إعلاناً مهماً جداً» الثلاثاء.

يأتي إعلان ترامب، في فلوريدا بعد سلسلة من خيبات الأمل لعدد من المرشحين الذين دعمهم في انتخابات منتصف الولاية، مع أن أكثر من مئة مرشح جمهوري طعنوا في نتائج انتخابات 2020 الرئاسية فازوا في السباق.