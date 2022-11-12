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زيلينسكي: استعادة أكثر من 60 تجمعا سكنيا في خيرسون

سكان محليون يحتفلون في خيرسون
13 نوفمبر 2022 00:53

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، استعادة عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية منها.
وقال، في خطاب مصور، إن السلطات المحلية بدأت في إعادة الاستقرار إلى المدينة.
وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 60 تجمعا سكانيا في المنطقة.
وأوضح أن "الشرطة اتخذت إجراءات لتحقيق الاستقرار"، مضيفا أنه تم التعامل حتى الآن مع ما يقرب من ألفي لغم وشرك وقذيفة غير منفجرة.
وأشار إلى أن تمكن أوكرانيا من تنفيذ عمليات ناجحة في خيرسون ومناطق أخرى في منطقة دونيتسك.
وقال "تدور معارك ضارية هناك كل يوم... لكن وحداتنا تدافع بشجاعة وتحافظ على خطوطنا الدفاعية".
كانت القوات الأوكرانية دخلت، الجمعة، مدينة خيرسون بعد اكتمال انسحاب القوات الروسية منها.

 

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
منطقة خيرسون
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