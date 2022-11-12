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بلينكن: أوكرانيا تملك قرار التفاوض مع روسيا
بلينكن يلتقي كوليبا في العاصمة الكمبودية
12 نوفمبر 2022 22:33
أفادت وثيقة تلخص محتوى اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في لقاء في العاصمة الكمبودية، اليوم السبت، بأن أوكرانيا هي من يملك قرار التفاوض مع روسيا.
وناقش بلينكن أيضاً التزام الولايات المتحدة الثابت بمساعدة أوكرانيا في أزمتها الحالية، بما في ذلك تسريع المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "أكد الوزير (بلينكن) مجدداً أن أوكرانيا هي صاحبة القرار فيما يتعلق بتوقيت ومحتوى أي إطار عمل للمفاوضات".
وذكرت وسائل إعلام أميركية، الأسبوع الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شجعت قادة أوكرانيا سرا على إبداء الاستعداد للتفاوض مع روسيا والتخلي عن رفضهم العلني للمشاركة في محادثات السلام.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر، مطلعة على المناقشات لم تكشف عن هويتهم، القول إن طلب المسؤولين الأميركيين لا يهدف إلى دفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.
وخلال اجتماع السبت، أكد بلينكن وكوليبا أهمية تجديد الاتفاق الذي يتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قبل أن ينتهي سريانه السبت المقبل.
وتقول الأمم المتحدة، إن الاتفاق، الذي أبرم في يوليو، أتاح تصدير عشرة ملايين طن من الحبوب والأغذية الأخرى من أوكرانيا، مما ساعد على تجنب أزمة غذاء عالمية.
وقالت روسيا اليوم السبت، إنه لم يتم الاتفاق بعد على تمديد المبادرة، مؤكدة إصرارها على وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية.
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المصدر: رويترز
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أنتوني بلينكن
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