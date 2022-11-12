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زلزال قوي يهز نيبال والهند

آثار زلزال في نيبال
12 نوفمبر 2022 21:52

قالت السلطات، إن زلزالاً بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع في نيبال، اليوم السبت، مما أدى إلى اهتزاز المباني في كل من الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والهند المجاورة.

وأضافت السلطات أن السكان في نيبال وشمال الهند شعروا باهتزازات قوية، مما جعلهم يخرجون مسرعين من البيوت، لكن ليس هناك حتى الآن تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال، إن مركز الزلزال كان في "باتاديوال" في منطقة "باجهانج" التي تبعد نحو 440 كيلومتراً غربي العاصمة كاتمندو.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال بابورام أريال، أكبر مسؤول في باجهانج "كان الاهتزاز قويا وهرع الناس إلى خارج بيوتهم. لكننا لم نتلق أي تقرير عن إصابات أو أضرار حتى الآن".

جاء زلزال اليوم ذلك بعد أن أودى زلزال في الأسبوع الماضي بحياة ستة أشخاص.

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المصدر: رويترز
زلزال
نيبال
الهند
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