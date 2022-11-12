مطالب بتعويض الدول الفقيرة عن أضرار تغير المناخ

نظم مئات النشطاء مسيرة إلى مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ في مصر، اليوم السبت، مطالبين بتعويضات عن الأضرار التي سببها تغير المناخ في الدول الفقيرة.
وافق مندوبو المؤتمر، الأسبوع الماضي في خطوة مهمة، على وضع المسألة المستمرة المتعلقة بالتعويض عن الخسائر والأضرار على جدول الأعمال للمرة الأولى. وضغطت الدول النامية، منذ أمد طويل، من أجل وضع آلية مالية لمواجهة القضايا الناجمة عن تغير المناخ في الدول الفقيرة.
وهتف بعض المتظاهرين وهم يرفعون شعارات ولافتات تدعو إلى العدالة المناخية «ادفعوا مقابل الخسائر والأضرار. مولوا الخسائر والأضرار الآن».
نظم احتجاج اليوم السبت في اليوم العالمي للعمل من أجل العدالة المناخية مع مشارفة الأسبوع الأول من المؤتمر على النهاية. ومن المقرر أن يختتم المؤتمر يوم الجمعة المقبل.
وقالت باولا، وهي مشاركة إيطالية «نرغب في العدالة المناخية»، مضيفة «أنا هنا من أجل مستقبل الشباب».