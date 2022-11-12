الأحد 13 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
دورتموند.. «حالة ضياع»
الإمارات: مكافحة الإرهاب بأفريقيا ضرورة لتحقيق السلام
تحذير أوروبي من «شهور صعبة»
تكليف نتنياهو غداً بتشكيل حكومة جديدة
الميرغني يعود إلى السودان دعماً للعملية السياسية
إدانة عربية ودولية للهجوم الإرهابي «الحوثي» في شبوة
الإمارات: الحالة في أفغانستان لا تزال مقلقة
بايدن: الأزمة المناخية تهدد الحياة على كوكب الأرض
العراق.. السوداني يواصل إجراء التغييرات الأمنية
الرئيس الصيني يلتقي بايدن وماكرون على هامش «العشرين»
مساعٍ غربية مكثفة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
الصايغ: الحوار الخيار الأمثل لحل الأزمات ودعم السلام
23 تريليون دولار فاتورة التغير المناخي في 2050
قلق أممي من شتاء «قارس» لملايين النازحين
سنغافورة: مشاركة قوية في «كوب 28»
البحرين تشهد اليوم منافسة قياسية على مقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية
«المركز العالمي للتنقل»: المنطقة العربية من الأكثر تأثراً بالتغير المناخي
محمد بن راشد: السياحة رافد مهم لترسيخ تنافسيتنا العالمية
منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يحضران حفل زفاف نَجليْ محمد بن نعيف العامري بأبوظبي
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
البرازيل تتعهد بالتحرك لحماية غابات الأمازون
مارينا سيلفا وزيرة البيئة البرازيلية السابقة
12 نوفمبر 2022 21:07
قالت وزير البيئة البرازيلية السابقة مارينا سيلفا والعضو في فريق الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، إن البرازيل ستعزز حماية غابات الأمازون من دون أن تربط تحركها هذا بمساعدة دولية.
ووصفت سيلفا، التي يرجح توليها حقيبة البيئة مجددا، هذا النضال بأنه «أولوية استراتيجية» بعد ارتفاع كبير في قطع أشجار الغابات وحرائق واسعة في أكبر غابة مدارية في العالم.
وخلال لقاء مع الصحفيين في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد حالياً في شرم الشيخ، رأت الوزيرة السابقة أن البرازيل ستكون «قدوة» على الصعيد العالمي بمواصلتها هدف إعادة تشجير 12 مليون هكتار.
وينتظر أن يصل الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، خلال الأيام المقبلة، إلى شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر.
وأكدت الوزير السابقة أن بلادها ستتحرك «بوسائلها الخاصة» من دون أن تربط جهودها هذه باستئناف المساعدة الدولية التي علقتها دول عدة والتي أعطت امتيازات للصناعات الغذائية على حساب غابة الأمازون.
إلا أن سيلفا رحبت بإعلان النرويج وألمانيا إثر فوز لولا استعدادهما لمعاودة الدعم المالي الذي توقف في 2019. وأشارت إلى أن البرازيل تبحث عن شركاء آخرين.
ورأت وزيرة البيئة السابقة أن زيارة لولا إلى شرم الشيخ، علما أنه لن يتولى مهامه إلا في الأول من يناير المقبل، تظهر أن «البرازيل تستعيد مكانتها كشريك في التحرك البيئي في نظام متعدد الأطراف».
وشددت على ضرورة استحداث آلية محددة لتنسيق التحرك المناخي بين الوزارات المختلفة في الحكومة المقبلة.
وتشكل الأمازون أكبر بئر للكربون في العالم وهي حيوية لمكافحة التغير المناخي. وأظهرت دراسة، نشرت في مارس الماضي، أن الغابة تقترب بوتيرة أسرع من المتوقع من «نقطة لا عودة» قد تحولها إلى سافانا.
أخبار ذات صلة
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
المصدر: وكالات
البرازيل
غابات الأمازون
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
الكربون
كوب 27
الأكثر قراءة
دنيا
5 علامات على ارتفاع الكوليسترول
8 نوفمبر 2022
دنيا
عادات غير متوقعة تتسبب بارتفاع السكر في الدم
9 نوفمبر 2022
دنيا
علامة عند المشي تنذر بارتفاع الكوليسترول
10 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©