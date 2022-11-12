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إثيوبيا وجبهة تيجراي توقعان اتفاقا لتنفيذ اتفاقية السلام

توقيع اتفاق تنفيذ اتفاقية السلام بين إثيوبيا وجبهة تيغراي في نيروبي
12 نوفمبر 2022 20:43

وقعت الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي، اليوم السبت، اتفاقا يحدد خارطة الطريق لتنفيذ اتفاقية السلام التي توصل إليها الجانبان في جنوب أفريقيا هذا الشهر.
وقد وقع الاتفاق من طرف المارشال برهانو جولا رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية، والجنرال تاديسي ووريدي القائد العام لقوات المتمردين في إقليم تيجراي.
وقال الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، إن تطبيق الاتفاق سيكون "بأثر فوري"، وسيعمل على "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين ونزع السلاح".
ووقع الطرفان الاتفاق بعد محادثات استمرت أسبوعا في العاصمة الكينية. 
وأكد الجانبان، في مؤتمر صحفي في نيروبي، التوصل إلى الاتفاق.
وأوضح المارشال برهانو جولا أن "التزامنا هو تحقيق الاستقرار والسلام"، مضيفا "سنكرس جهودنا بالكامل لتنفيذ اتفاق بريتوريا وهذا الإعلان".
وقال الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، وهو أيضا مبعوث للاتحاد الأفريقي، إن هذا الاتفاق وسيلة "لإسكات البنادق".
كان الطرفان وقعا اتفاق سلام في الثاني من نوفمبر الجاري في مدينة في بريتوريا، وخصوصا لجهة نزع سلاح القوات المتمردة وعودة السلطة الفدرالية إلى إقليم تيجراي وإيصال المساعدات.

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المصدر: وكالات
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