روسيا تدلي بتوضيحات حول اتفاق تصدير الحبوب

تفتيش سفينة في إسطنبول قادمة من أوكرانيا محملة بالقمح (أرشيفية)
12 نوفمبر 2022 19:58
أدلت روسيا، اليوم السبت، بتوضيحات تتعلّق بالمحادثات التي أجرتها مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي تنتهي صلاحيته خلال أيام.
وقالت موسكو إنه لم يتم الاتفاق بعد على تمديد المبادرة التي سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مؤكدة إصرارها على وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي القول إن المحادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة في جنيف، أمس الجمعة، كانت مفيدة ومفصلة، لكن مسألة تجديد الاتفاق، الذي ينتهي سريانه في غضون أسبوع واحد، لم تحل بعد.
والتقى رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، وفدا رفيع المستوى من موسكو برئاسة فيرشينين، خلف أبواب مغلقة في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس الجمعة.
وأضاف فيرشينين، لوكالة "تاس" اليوم، أنه لا يمكن تحقيق تقدم ما لم تتم إعادة ربط بنك حكومي روسي يمول قطاع الزراعة بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات، وهو ربط قطعته العقوبات الغربية.
وتقول الأمم المتحدة إن الاتفاق أتاح تصدير عشرة ملايين طن من الحبوب والأغذية الأخرى من أوكرانيا، مما ساعد على تجنب أزمة غذاء عالمية.
أبرم اتفاقان بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو الماضي. يتيح الأول تصدير الحبوب الأوكرانية، بينما يتعلق الثاني بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو عقب الأزمة الأوكرانية.
يسري اتفاق الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوماً وينتهي في 19 نوفمبر الجاري، وتسعى الأمم المتحدة لتمديده عاماً واحداً. لكن موسكو تنتقد عدم احترام الاتفاق الثاني الخاص بإعفاء صادراتها من الحبوب والأسمدة من العقوبات والذي يمتد ثلاث سنوات.
وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إلى أن شحنات الحبوب الأوكرانية و"تطبيع" الصادرات الزراعية الروسية كانا جزأين غير قابلين للتجزئة من حزمة تدابير واحدة تهدف لضمان الأمن الغذائي العالمي.
وذكرت الوزارة، في بيان بشأن محادثات أمس الجمعة "جرى التأكيد على أن ضمان وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية دون عوائق إلى الأسواق العالمية هو وحده الذي من شأنه تحقيق استقرار في الأسعار".
وقالت الأمم المتحدة، في بيان أمس الجمعة، إن المشاركين "ما زالوا ملتزمين بتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود وأجروا مناقشات بناءة بشأن استمرارها".
ونقلت وكالة "تاس" عن فيرشينين قوله إن إعادة ربط (روسلخوز بنك) بنظام سويفت هو نقطة أساسية.
وقال "بدون ذلك، بالطبع، لا يمكننا ببساطة المضي قدما"، مضيفا أن مسؤولي الأمم المتحدة أكدوا لروسيا أنهم "يعتبرون هذه المسألة أساسية أيضا".
وأعلن الاتحاد الأوروبي في الثالث من يونيو أنه سيستبعد البنك من نظام "سويفت" في إطار الموجة السادسة من العقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية.