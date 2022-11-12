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بلجيكا تضبط مخدرات بقيمة 200 مليون يورو

جانب من ميناء انتويرب
12 نوفمبر 2022 17:32

ضبطت السلطات البلجيكية في ميناء انتويرب 7.9 طن من الكوكايين بقيمة تزيد على 200 مليون يورو داخل حاوية موز قادمة من الإكوادور.

وأعلنت الشرطة الهولندية القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم بالقرب من مدينة أمستردام الهولندية، وذلك بناء على تحقيقات أجراها محققون بلجيكيون وهولنديون.

وقبضت قوات خاصة في الشرطة على الهولنديين الأربعة في الأسبوع الماضي، وأودعتهم الحبس الاحتياطي، وذلك بعد إحضار الحاوية المعنية إلى مستودع في مدينة ايمرلود الهولندية.

كما أوقف، خلال الأسبوع الماضي، على رجل في مدينة ايندهوفن الهولندية أثناء محاولته جلب 600 كيلوجرام من الكوكايين من ميناء انتويرب إلى هولندا. وذكرت الشرطة أن المخدرات كانت موجودة في حاوية قادمة من كولومبيا.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البلجيكية والشرطة الهولندية وحّدتا، منذ الصيف الماضي، قواتهما في قوة عمل خاصة لمكافحة تهريب المخدرات إلى هولندا عبر ميناء انتويرب، وتتعاون الشرطتان في هذا الإطار أيضاً مع سلطات الجمارك والسلطات المالية.

 

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المصدر: د ب أ
بلجيكا
هولندا
مخدرات
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