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الجيش العراقي يقتل 5 من عناصر داعش

مقاتلة في سلاح الجو في الجيش العراقي
12 نوفمبر 2022 17:03

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، مقتل خمسة إرهابيين بضربة جوية في محافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: «تستمر قيادة العمليات المشتركة بوضع الخطط الهادفة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، مسنودة بجهد استخباري كبير».

وأشارت إلى أن قوة مشتركة من فوج مكافحة إرهاب-كركوك والقطعات الماسكة ضمن قاطع المقر المسيطر لعمليات منطقة «طوزخورماتو»، في كركوك شرعت فجر اليوم في تفتيش مكان ضربة جوية نفذتها القوة الجوية بوساطة طائرات «أف 16» العراقية في أطراف قرية «بير أحمد» بمحافظة كركوك.

ولفتت خلية الإعلام الأمني إلى العثور على خمس جثث لعناصر داعش وخمس بنادق وسبع قنابل مختلفة و24 مخزن بندقية وسبعة صواعق تفجير و10 أمتار فتيل قداحة، موضحة أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.

 

 

 

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