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تركيا تسعى لعقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا

علما روسيا وأوكرانيا في قاعة محادثات (أرشيفية)
12 نوفمبر 2022 16:54

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال، اليوم السبت، إن أنقرة ملتزمة بالسعي لعقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ووسائل إعلام أخرى عن أردوغان قوله: «نعمل على كيفية إنشاء ممر سلام هنا، مثلما أنشأنا ممر الحبوب».

ونُقل عن الرئيس التركي قوله، للصحفيين على متن رحلة جوية من أوزبكستان: «نعتقد أن أفضل سبيل لذلك هو طريق من الحوار إلى السلام»، مضيفاً أن وجهة نظر أوكرانيا ستكون مهمة.

واستضافت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، محادثات بين وفدي أوكرانيا وروسيا في وقت سابق من هذا العام.

وتوسطت أنقرة والأمم المتحدة في اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من مواني البحر الأسود خلال الأشهر الأربعة الماضية. وقال أردوغان: «سيكون من الخطأ» أن تقترح تركيا إطاراً زمنياً محدداً لتمديد الاتفاق إلى ما بعد موعده النهائي المحدد في 19 نوفمبر، لكنه أضاف أنه يجب أن يستمر «لأطول فترة ممكنة».

ولم تكن هناك محاولات علنية لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين منذ آخر مبادرة في إسطنبول للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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