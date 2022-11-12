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أميركا تعتزم التعاون مع آسيان ضد الشحن والصيد غير القانونيين

أميركا تعتزم التعاون مع آسيان ضد الشحن والصيد غير القانونيين
12 نوفمبر 2022 16:01

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد دول جنوب شرق آسيا في مكافحة الصيد والشحن غير القانونيين، في ظل وجود تركيز الانتباه الدولي على أنشطة الصين في المنطقة.

وأضاف سوليفان أن بايدن يعتزم العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاستخدام "الترددات اللاسلكية من الأقمار الاصطناعية التجارية لتعقب الشحن المظلم (و) الصيد غير القانوني وغير المنظم". ومن شأن ذلك أن يجعل من الممكن تعقب السفن حتى لو أغلقت أنظمتها الخاصة بالتعريف التلقائي.

وتابع سوليفان أن هذه التقنية يمكن أن "تحسن أيضا من قدرة دول المصدر على الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية".

وبدون ذكر الصين ومطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، شدد سوليفان على الحاجة إلى "حرية الإبحار" و "التجارة المشروعة دون عوائق"، التي سوف يناقشها بايدن مع قادة آسيان خلال قمة الرابطة في بنوم بنه.

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ويمر ثلث سفن الشحن في العالم عبر بحر الصين الجنوبي، الغني بالموارد، حيث يشكل الصيد الجائر من جانب السفن الصينية مشكلة رئيسية.

وتقع بعض الجزر والشعاب المرجانية المتنازع عليها على بعد أكثر من 800 كيلومتر من ساحل الصين ونحو 220 كيلومترا فقط من الفلبين.

ورفضت المحكمة الدولية للتحكيم في مدينة لاهاي بهولندا المطالب الإقليمية من جانب الصين ووصفتها بأنها غير شرعية في 2016 .

المصدر: د ب أ
الصين
أميركا
آسيان
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