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وزير الخارجية المصري يطالب بحلول مستدامة لمشكلة النزوح بسبب تغير المناخ

وزير الخارجية المصري يطالب بحلول مستدامة لمشكلة النزوح بسبب تغير المناخ
12 نوفمبر 2022 15:37

 أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت، ضرورة الدفع بحلول مستدامة لمشكلة النزوح بسبب تغير المناخ والإسراع بحشد تمويل المناخ لاستدامة السلام.

وقال شكري ، خلال مشاركته اليوم في الحدث الخاص بإطلاق مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام والتي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر "كوب 27"  من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الإفريقي.

وقال المتحدث باسم  الخارجية  أحمد أبو زيد ، عقب إطلاق المبادرة من شرم الشيخ ، إن الوزير شكري أبرز خلال الفعالية أنها تعتبر الأولى من نوعها التي تتناول العلاقة بين تغير المناخ والسلام، على نحو يعكس جهود مصر البناءة في مجال تعزيز العمل متعدد الأطراف.

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وأوضح شكري ، في كلمته بهذه المناسبة، أن المبادرة سيتم تنفيذها عبر عدد من المحاور، ممثلةً في تعزيز العلاقة ما بين التكيُف مع تغير المناخ وبناء السلام، واستدامة السلام من خلال نظم غذائية مرنة مناخياً.

وكشف المتحدث عن أن مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والذي يتولى مهام السكرتارية الخاصة بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي تناولت مخرجات نسخته الثالثة المنعقدة في يونيو الماضي العلاقة بين المناخ والسلام والتنمية، سيقوم بمهمة صياغة ومتابعة تفعيل هذه المبادرة، التي تمتد على مدار خمس سنوات، من خلال ضمان المشاركة والتناغم والدعم المبادل بين عناصر المبادرة وجهود تحقيق أهداف أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063 وخطة عمل واستراتيجية أفريقيا لتغير المناخ والتنمية 2022 - 2032 .

المصدر: د ب أ
سامح شكري
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