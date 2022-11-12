بروكسل توافق على مساعدات ألمانية لشركة "جازبروم جرمانيا" السابقة

وافقت المفوضية الأوروبية على مساعدات ألمانية بقيمة 6ر225 مليون يورو (233 مليون دولار) لدعم شركة "سيكيورينج إنرجي فور يورب" (إس إي إف إي) ذات المسؤولية المحدودة، والتي كانت تعرف في السابق باسم "جازبروم جيرمانيا".

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، قالت الهيئة المعنية بحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إنه سيسمح للدولة الألمانية بالحصول على ملكية 100% من الشركة، لتحل محل "جازبروم إكسبورت إي سي سي"، من أجل حماية أمن إمدادات الغاز للاقتصاد الألماني.

وتسيطر الحكومة الألمانية على شركة (إس إي إف إي) منذ أن قطعت جازبروم الروسية إمدادات الغاز عن الشركة في أبريل الماضي.