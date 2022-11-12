اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي

تعمل اليابان والصين لترتيب محادثات بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والرئيس شي جين بينج ،ومن المتصور أن تكون تايلاند مقرا لهذه المحادثات ولكن تظل إندونيسيا مقرا آخر محتملا لاستضافتها،بحسب مصادر مطلعة.

ووفقا للمصادر ،فإنه إذا اجتمع كيشيدا مع شي ، فإنه سوف ينقل للزعيم الصيني الحاجة لأن تعمل الدولتان على بناء علاقات بناءة ومستقرة،بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وصرح كيشيدا للصحفيين في وقت مبكر اليوم السبت لدى مغادرته إلى كمبوديا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق أسيا (آسيان) ،أن اليابان بصدد عمل ترتيبات مع الصين وكوريا الجنوبية بهدف عقد اجتماعات قمة ثلاثية على هامش اجتماعات دولية في الأيام المقبلة.

وإذا ما تم عقد اجتماع كيشيدا وشي ، فإنها سوف تكون القمة الأولي في غضون قرابة ثلاث سنوات بين الدولتين.

وتتسم العلاقات الثنائية بين البلدين بعدم الاستقرار، حيث يدور خلاف بين طوكيو وبكين بشأن جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، ولكن الصين تطالب بالسيادة عليها .

من جانبه ،أعرب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال قمة "آسيان زائد3"، في العاصمة الكمبودية، بنوم بنه اليوم السبت ،عن أمله في إعادة التفعيل السريع لآليات التعاون بين سول وبكين وطوكيو، بما في ذلك عقد قمة ثلاثية.