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جرحى في إطلاق نار قرب جامعة في كندا

جرحى في إطلاق نار قرب جامعة في كندا
12 نوفمبر 2022 11:40

أصيب أربعة أشخاص بجروح في إطلاق نار الجمعة بالقرب من جامعة في مونتريال، ونقلوا إلى مستشفى، وفق ما أكد مصدر في الشرطة.
وفي حادثة أخرى، أوقفت الشرطة مسلحاً في مؤسسة تعليمية في منطقة مونتريال، واضطر عدد من الطلاب إلى التحصن بناءً على طلب الشرطة أثناء تدخلها.
وأفادت المتحدثة باسم الشرطة جينيفييف ماجور وكالة فرانس برس بأنه في الساعة 17,30 (22,30 ت غ)، سمع إطلاق نار في حديقة مقابل جامعة مونمورنسي في ضاحية لافال في مونتريال.
ولجأ أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص إلى الكلية ونقلوا فيما بعد إلى المستشفى وإصاباتهم طفيفة.
وبقيت الجامعة التي تضم نحو 10 آلاف شخص من طلاب والمعلمين مغلقة مساء، في حين أطلقت الشرطة عملية مطاردة بحثاً عن مطلق النار.
وقال رئيس البلدية ستيفان بوير على حسابه في تويتر إن عملية للشرطة "جارية".
في وقت سابق، أوقف رجل يبلغ من العمر 19 عامًا ويرتدي سترة واقية من الرصاص، في جامعة على بعد 40 كيلومترًا جنوب مونتريال بتهمة توجيه تهديدات.
وقال طلاب وموظفون لوسائل إعلام محلية إنهم تلقوا أوامر بالتحصّن في الصفوف وإطفاء الأنوار خلال معظم الفترة اليومية أثناء قيام الشرطة بعملية في الخارج.
وقالت الطالبة أليخاندرا مونتيكين لقناة غلوبال نيوز الكندية "في البداية خفنا كثيراً".
وكتب وزير الأمن العام في كيبيك، فرانسوا بونارديل، على تويتر أن الطلاب في المؤسسة "واجهوا وضعاً صعباً اليوم".
وأضاف "أشعر بالارتياح جراء مسار الأحداث".

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