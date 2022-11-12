مقتل 4 أشخاص في جريمة قرب ميونخ

قتل أربعة أشخاص في جريمة عنف في جنوب ألمانيا يوم الجمعة، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على أربعة أشخاص قتلى في بلدة فيلهايم (على بعد 50 كيلومترا) جنوب غرب ميونخ، من بينهم القاتل المزعوم.

وقالت الشرطة إنها تعتقد، بناء على التحقيقات الأولية، إن رجلا (59 عاما) قتل امرأتين (57 عاما) ورجلا (60 عاما) ثم قتل نفسه.

وأوضحت أنه تم العثور على الرجل الذي يبلغ من العمر (60 عاما) في حديقة مبنى سكني عصر الجمعة. وبعد ساعتين، تم العثور على القاتل المزعوم على مقعد في إحدى الحدائق.

وأضافت الشرطة أنها عثرت في النهاية على امرأتين في منزل الرجل الذي يبلغ من العمر (59 عاما)، موضحة أنهما أصيبتا "بجروح خطيرة" أودت بحياتهما.