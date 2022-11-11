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تكليف نتنياهو غداً بتشكيل حكومة جديدة

بنيامين نتنياهو
12 نوفمبر 2022 01:35

تل أبيب (وكالات)

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بدء مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل

يعتزم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أن يطلب رسمياً من رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة، بعد التشاور على مدار ثلاثة أيام مع كل الأحزاب السياسية في البرلمان، حسب ما ذكر متحدث باسم الرئيس أمس. وسوف يطلب هرتسوج من نتنياهو رسمياً تشكيل الحكومة غداً الأحد، ليكون أمامه فرصة 28 يوماً لتشكيل حكومة، وهناك إمكانية طلب 14 يوماً إذا تطلب الأمر.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن «حزب ليكود»، بزعامة نتنياهو، حصل على أعلى نسبة من الأصوات في الأول من نوفمبر.  
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشارك مع حزب «الصهيونية الدينية» والحزبين الأرثوذوكس في إسرائيل، «شاس والتوراة اليهودية الموحدة».  ويريد حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة بيزاليل سموتريتش إدخال تغييرات شاملة، بما في ذلك إضعاف النظام القضائي.وبحسب التقارير الإعلامية، من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يؤدي البرلمان الجديد اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل.
وجاء في البيان أن 64 عضواً من البرلمان «الكنيست» المؤلف من 120 مقعداً، أوصوا الرئيس باختيار نتنياهو. وسوف يعطي هذا الائتلاف اليميني نتنياهو، صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، الفرصة للعودة إلى المنصب بعد أقل من 18 شهراً في المعارضة.
يشار إلى أن الانتخابات الأخيرة كانت الخامسة التي شهدتها إسرائيل خلال ثلاث سنوات ونصف سنة، بعد انهيار ائتلاف ضم 8 أحزاب في يونيو بعد فقدانه الأغلبية عقب 12 شهراً فقط في السلطة.

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