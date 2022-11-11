السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مساعٍ غربية مكثفة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا

مساعٍ غربية مكثفة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
12 نوفمبر 2022 01:11

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أخبار ذات صلة
واشنطن: لا حل لأزمة ليبيا إلا بالانتخابات
الإمارات تدعو إلى إعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا

كثفت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، مساعيها لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا، في أقرب وقت ممكن، بهدف إنهاء حالة الصراع على السلطة، حسبما أفادت مصادر ليبية مطلعة.
وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد»، أن واشنطن لا تربط إجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع انتخابات الرئاسية، أملاً في إيجاد حل للانسداد السياسي الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الماضية. وأشارت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى وجود رفض من قبل البرلمان والقبائل الليبية في شرق البلاد للتوجه لإجراء انتخابات برلمانية فقط، مؤكداً أن الأطراف الفاعلة سواء في شرق أو جنوب ليبيا تتمسك بإجراء الانتخابات بشكل متزامن، كي تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة والتخلص من الكيانات التشريعية والتنفيذية المتنافسة في البلاد.
وأوضحت المصادر أن هناك قلقاً يكمن في عدم قبول الأطراف الفاعلة سواء سياسياً أو عسكرياً أو اجتماعياً بما ستفرزه الانتخابات البرلمانية في البلاد، مؤكدة ضرورة أن تتوافق الأطراف الفاعلة داخل ليبيا حول الضمانات التي تسهل عملية انتقال السلطة بسلاسة وديمقراطية.
وتتمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة استعداد السلطة التنفيذية الكامل للإشراف على هذه العملية، إلا أن البرلمان والمكونات الاجتماعية في شرق وجنوب ليبيا تتمسك بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وذلك تفعيلاً لما ورد في خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وتخطط الأمم المتحدة لتنظيم حوار سياسي بين الأطراف الليبية يهدف لإعادة جسور الثقة بين المكونات السياسية والعسكرية، وإعادة حالة الزخم الانتخابي وتشجيع الكيانات الحالية للانخراط في العملية الانتخابية لضمان انتقال سلس للسلطة.
يأتي ذلك، فيما أشار المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، إلى أن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية في ليبيا، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية لدى ليبيا على «تويتر».
وفي مدينة بني وليد الليبية، طالب أعيان قبائل المنطقة الغربية، مساء أمس الأول، بضرورة العمل لإيجاد حل وطني يفضي إلى انتخابات نزيهة تتلاشى معها كل الكيانات السياسية ويوقف من خلالها الصراع السياسي على السلطة، وأكدوا ضرورة إطلاق جميع السجناء. 
وأكد المجتمعون، في بيان صحفي عقب اجتماعهم في بني وليد، رفضهم سياسة الإقصاء والتهميش، والتأكيد على القبول بكل الأطياف السياسية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، مشددين على أن ليبيا دولة واحدة رغم كل الظروف والأزمات السياسية، كما عبروا في الوقت نفسه عن استهجانهم محاولات التجزئة والتفرقة والتعصب السياسي.

ليبيا
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
البرلمان الليبي
مجلس النواب الليبي
آخر الأخبار
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
الرياضي
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
اليوم 13:30
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
الرياضي
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
اليوم 13:23
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©