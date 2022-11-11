إدانة عربية ودولية للهجوم الإرهابي «الحوثي» في شبوة

عواصم (الاتحاد)

لاقى الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية بوساطة طائرات مسيرة مفخخة نحو ميناء «القنا» التجاري في محافظة شبوة جنوبي اليمن، قبل ثلاثة أيام، تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، وسط دعوات للمجتمع الدولي لضرورة التحرك لوقف الاعتداءات التي تشكل تهديداً لحركتي الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخرقاً للمواثيق الدولية.

وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويرفع من معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته.

وأكدت وزارة الخارجية، دعم المملكة للجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الكويتية إن الهجوم الذي يأتي استمراراً للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في تعديها على المنشآت المدنية يشكل تهديداً لحركتي الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخرقاً للمواثيق الدولية الأمر الذي يؤكد أهمية مسارعة المجتمع الدولي في التحرك لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

وشددت الوزارة على موقف الكويت الداعم للجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة في سعيها لتمديد الهدنة بما يمهد للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يحقق للشعب اليمني تطلعاته بالأمن والاستقرار.

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها استهدف ميناء «قنا»، عملًا إجراميًا يعكس تمادي الميليشيات الإرهابية في انتهاكاتها للمواثيق الدولية، وتعديها على المنشآت المدنية، وتهديدها لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لليمن في استعادة الشرعية، وتأييدها لجهود السعودية ومساعي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، بشأن التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار، والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيه.

وفي السياق، حملت مصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مجدداً مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة، والتصعيد الراهن في اليمن، مؤكدةً على ضرورة تخلي الميليشيات عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

كما شدد البيان على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات.

كما قال البرلمان العربي في بيان: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعنت وتستمر في التصعيد وتقويض فرص تسوية الأزمة وعرقلة تمديد الهدنة، مؤكدًا دعمه لجميع الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

وحذر البرلمان من تداعيات الهجمات الحوثية على تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية لليمنيين، مجدداً تأكيد دعمه الكامل لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه، وتضامنه الكامل مع اليمن في حربه ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية وما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.

دولياً، دانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فيه المعتمدة لدى اليمن هجوم ميليشيات الحوثي على ميناء «قنا» التجاري.

وقالت البعثة في بيان لها إن «مجلس الأمن الدولي الذي يجسد المجتمع الدولي في قضايا السلم والأمن اعتبر الهجوم الحوثي السابق على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت في الـ 21 من أكتوبر الماضي هجوماً إرهابياً».

وأضاف البيان أن «هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة الدولية تمثل إهانة للمبادئ الأساسية لقانون البحار».