العراق.. السوداني يواصل إجراء التغييرات الأمنية

هدى جاسم (بغداد)

أكدت مصادر سياسية وأمنية، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مستمر في إجراء التغييرات لقيادات أمنية في عموم البلاد، خصوصا تلك التي تشهد توترات بفعل تجدد الهجمات «الداعشية» عليها، فيما قالت المصادر إن السوداني منح وزراء حكومته صلاحيات التغييرات داخل وزاراتهم بالتشاور معه. وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تغييرات واسعة في وزارات الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات ووزارات الثقافة والصحة والتجارة.

وبينت المصادر في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الاجتماع الأخير الذي عقده السوداني مع المحافظين شمل توجيهات بتقديم تقرير مفصل عن المحافظات وتشكيل لجنة تتولى دراسة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر ليتم تقييم العمل وعلى أساسه ستجري تغييرات واسعة حسب المصادر.

وفي السياق، يجري تحرك أمني كبير بإشراف السوداني وعضوية وزيري الداخلية والدفاع لتقييم الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى.

وحسب معلومات متداولة فإن ما أطلق عليه «القائمة السوداء» التي تضم 30 اسماً من أعتى المجرمين والإرهابيين في المدينة قد صدرت بحقهم أوامر قبض، مع توجيه مباشر من السوداني إلى القيادات الأمنية العليا في بغداد وديالى لإنهاء هذا الملف وتقديم المطلوبين إلى القضاء.

وحسب مصادر أمنية فإن «القائمة السوداء» تضم المتورطين بجرائم الاغتيال والخطف الأخيرة في المحافظة، الأمر الذي أثار قلق الرأي العام ونتج عنه الخروج بتظاهرات غاضبة وقطع الشوارع العامة للمطالبة بإنهاء هذا الملف.

وتابعت المصادر أن «القائمة ضمت 30 متهماً أغلبهم متهمون بجرائم خطرة منها القتل والخطف والابتزاز وترؤس عصابات إجرامية».

وتشهد محافظة ديالى أوضاعاً أمنية غير مستقرة متمثلة بهجمات مسلحة وانفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، كما تشهد حالات اختطاف من قبل مسلحين، فضلا عن سيطرة عناصر تنظيم «داعش» على بعض مناطق المحافظة.

أعلن الجيش العراقي عن مقتل 5 عناصر تابعين لتنظيم «داعش» وذلك في محافظة صلاح الدين.‏ وأفادت وزارة الدفاع العراقية أمس، أن إرهابيي «داعش» قتلوا في ضربة جوية لطائرات «إف 16».

وقالت: إن «طائرات إف 16 نفذت بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة ضربة جوية دقيقة في محافظة صلاح الدين، وتم إلقاء 4 قنابل وقتل 5 إرهابيين».

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم «داعش»، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.