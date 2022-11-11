البحرين تشهد اليوم منافسة قياسية على مقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية

المنامة (الاتحاد)

تشهد مملكة البحرين اليوم، منافسة قياسية على مقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية نظراً لعدد المرشحين الأكبر في تاريخ الانتخابات بالمملكة.

ووفقاً لبيانات الموقع الحكومي الرسمي لانتخابات البحرين 2022 فقد بلغ إجمالي عدد المرشحين 508 منهم 93 امرأة وهما أكبر رقمين منذ بدء الانتخابات بعد إنشاء دستور 2002.

وبحسب البيانات الرسمية يتنافس 333 مرشحاً منهم 73 امرأة على 40 مقعداً في مجلس النواب الممتدة عضويته لأربعة أعوام.

ويتحتم على المرشح الحصول على نسبة 51% من أصوات المقترعين للفوز بعضوية مجلس النواب، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة يتم إجراء جولة إعادة بعد أيام قليلة بين المرشحين الأكثر حصولاً على الأصوات.

وفيما يخص انتخابات المجالس البلدية يتنافس 175 مرشحاً منهم 20 امرأة على 30 مقعداً، فيما يتم تعيين 10 أعضاء من قبل الحكومة.

وتجرى الانتخابات في البحرين كل 4 سنوات منذ عام 2002 لاختيار 40 عضواً بمجلس النواب عن 40 دائرة انتخابية وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى الذي يتم تعيين أعضائه الـ 40 وفق أمر ملكي.

أما المجالس البلدية فلكل محافظة مجلس بلدي عدا محافظة العاصمة التي تتكون من مجلس يعين بأمر ملكي وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية بالمحافظات الثلاث الأخرى المحرق والجنوبية والشمالية.

ووفقاً لدستور عام 2002 يحق للبحرينيين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 20 عاماً المشاركة في انتخابات مجلس النواب، محدداً صوتاً واحداً لكل شخص وفقاً لمحل سكنه.