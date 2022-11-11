الإمارات: الحالة في أفغانستان لا تزال مقلقة

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، أن الحالة في أفغانستان لا تزال مقلقة، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية وانكماش الاقتصاد واستمرار التمييز ضد النساء والفتيات، داعية إلى بذل كافة الجهود لإرساء الأمن في أفغانستان وتحقيق الاستقرار والتنمية فيها، بما يُلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الصديق.

وأوضحت الإمارات، في بيان خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن فداحة الأزمة الإنسانية تتطلب إعادة تنشيط الاقتصاد الأفغاني، من خلال اتخاذ خطوات لزيادة السيولة وتسهيل المعاملات المالية والخدمات المصرفية، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والجهات الفاعلة ذات الصلة لتخفيف القيود المفروضة على أفغانستان واتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم تشغيل القطاع المالي.

وقالت الإمارات، في البيان الذي أدلت به أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «ندرك جميعاً أن تقديم المساعدات الإنسانية ليس حلاً مستداماً، وبالتالي فإن تنشيط أجزاء من الاقتصاد الأفغاني سيُقلِل من الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني».

وأكدت الحفيتي على التزام الدولة بدعم الشعب الأفغاني والمشاركة بشكل بناء سواء في مجلس الأمن والجمعية العامة، أو من خلال الترتيبات الإقليمية والدولية لتحسين الأوضاع في أفغانستان.

وأضافت: «تزداد الشواغل مع استمرار التهديدات التي تُشكلها الجماعات الإرهابية في أفغانستان على الأمن والاستقرار فيها والمنطقة ككل، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي مواصلة دعواته إلى سلطات الأمر الواقع بضرورة الحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذاً آمناً للإرهابين، على أن تنخرط سلطات الأمر الواقع في حوار جاد وهادف مع المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن في أفغانستان».

وأكدت الحفيتي دعوة الإمارات لبذل كافة الجهود لإرساء الأمن في أفغانستان وتحقيق الاستقرار والتنمية فيها، بما يُلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الصديق، إذ يجب هنا إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع سلطات الأمر الواقع، لاعتباراتٍ واقعية وعملية، وبما يضمن إحراز تقدمٍ ملموس.

وأشارت إلى دعم الدولة للدعوات التي وجهها المجتمع الدولي لسلطات الأمر الواقع للتراجع عن السياسات والممارسات التي تُقيد حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، ويشمل ذلك حقهن في التعليم والمشاركة المتساوية في الحياة العامة.

وكررت أن هذه القيود تتنافى مع كافة الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية، وأن مشاركة المرأة وحصول الفتيات على التعليم ليس أمراً اختيارياً، بل ضرورة لتحقيق التنمية والازدهار في أفغانستان، ومثلما أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خسر الاقتصاد الأفغاني ما يقرب من خمسة مليارات دولار في عام واحد فقط، وسيكون من الصَعب استعادة تلك الخسارة إذا لم يُسمح للمرأة المساهمة بشكلٍ فعال في المجتمع وحصول الفتيات على حقهن في التعليم.

كما أكدت الحفيتي، بحسب البيان، على الدور المهم الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في هذا الجانب، فالقضايا المتعلقة بحقوق المرأة في أفغانستان لن تعالج دون الأخذ بعين الاعتبار السياقات الثقافية والدينية فيها.

وذكرت أن الإمارات تؤكد على أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والمبادرات الثقافية لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعب الأفغاني.

وقالت الحفيتي: «استكمالاً لدورها التاريخي في دعم الجهود الدولية في أفغانستان ودعم الشعب الأفغاني، وقعت دولة الإمارات مؤخراً على مُذكِرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم مساهمة قدرها أربعة ملايين دولار أميركي لتغطية النفقات التشغيلية والإدارية للمستشفيات في أفغانستان، فضلاً عن تقديم أكثر من مليار وسبعمائة مليون دولار من المساعدات، وتسيير جسور جوية لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الأفغاني وخاصة النساء والأطفال».

ونوّهت إلى أن الإمارات لعبت دورًا مهمًا وأساسياً في إجلاء نحو خمسين ألف شخص من الأفغان والرعايا الأجانب منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وستواصل التعاون مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني. وتابعت: «تعمل الإمارات منذ بداية عضويتها في مجلس الأمن، مع باقي أعضاء المجلس، لتعزيز استجابة المجتمع الدولي للتحديات الخطيرة التي تواجهها أفغانستان، وضمان اتباع نهج عملي وبناء لتحقيق هذه الغاية». وأعربت عن تطلع الإمارات إلى إيجاد طرقٍ لمساندة بعثة «يوناما»، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التفويض القوي للبعثة خلال المفاوضات التي سيجريها المجلس في مارس المقبل، إذ تُعتبر هذه المسألة ضرورية في ظل ما تلعبه «يوناما» من دورٍ فاعل على أرض الواقع وكذلك من حيث تنسيقها للجهود الدولية لتحسين أوضاع الشعب الأفغاني.