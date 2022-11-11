إثيوبيا: المساعدات "مسموح بها" إلى إقليم تيجراي

قالت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، إن المساعدات الدولية "مسموح بها وجاهزة" لدخول إقليم تيجراي. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثاني من نوفمبر الجاري مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تعهدت الحكومة الاتحادية بالعمل مع الوكالات الدولية العاملة في مجال الإغاثة بالإسراع في تقديم المساعدات. وتتفاوض الحكومة المركزية وممثلون من إقليم تيجراي على تطبيق هذا الاتفاق في محادثات في العاصمة الكينية نيروبي، وتتضمن المناقشات استئناف توصيل المساعدات. وتقول الوكالات الدولية إن نصف سكان الإقليم، البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، في حاجة ماسة للإمدادات الغذائية. وقال رضوان حسين، كبير مفاوضي الحكومة الإثيوبية، الجمعة، إنه يجري استعادة الخدمات الأساسية وإن المساعدات الإنسانية تتدفق على المنطقة. وأضاف رضوان أن 35 شاحنة مساعدات توجهت إلى مدينة شيري بشمال البلاد. وأكد أن "المساعدات الإنسانية ستأتي قريبا. فهي مسموح بها وجاهزة". ومضى قائلا إنه يتوقع بدء تحرك المساعدات الدولية "في أي وقت".