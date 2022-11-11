السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إثيوبيا: المساعدات "مسموح بها" إلى إقليم تيجراي

شاحنات تنقل مساعدات غذائية إلى إقليم تيجراي
12 نوفمبر 2022 00:37

قالت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، إن المساعدات الدولية "مسموح بها وجاهزة" لدخول إقليم تيجراي.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثاني من نوفمبر الجاري مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تعهدت الحكومة الاتحادية بالعمل مع الوكالات الدولية العاملة في مجال الإغاثة بالإسراع في تقديم المساعدات.
وتتفاوض الحكومة المركزية وممثلون من إقليم تيجراي على تطبيق هذا الاتفاق في محادثات في العاصمة الكينية نيروبي، وتتضمن المناقشات استئناف توصيل المساعدات.
وتقول الوكالات الدولية إن نصف سكان الإقليم، البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، في حاجة ماسة للإمدادات الغذائية.
وقال رضوان حسين، كبير مفاوضي الحكومة الإثيوبية، الجمعة، إنه يجري استعادة الخدمات الأساسية وإن المساعدات الإنسانية تتدفق على المنطقة.
وأضاف رضوان أن 35 شاحنة مساعدات توجهت إلى مدينة شيري بشمال البلاد.
وأكد أن "المساعدات الإنسانية ستأتي قريبا. فهي مسموح بها وجاهزة". ومضى قائلا إنه يتوقع بدء تحرك المساعدات الدولية "في أي وقت".

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم إمدادات عاجلة لمتضرّري الفيضانات في نيجيريا
عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزراء خارجية تركيا وباكستان وليتوانيا وإثيوبيا
المصدر: رويترز
إثيوبيا
إقليم تيجراي
مساعدات غذائية
آخر الأخبار
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
الرياضي
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
اليوم 13:30
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
الرياضي
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
اليوم 13:23
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©