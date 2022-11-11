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الرئيس الصيني يلتقي بايدن وماكرون على هامش «العشرين»

الرئيس الصيني شي جين بينغ
12 نوفمبر 2022 01:11

بكين (وكالات) 

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يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يحكم لولاية ثالثة، نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.
وكان البيت الأبيض أكد من قبل أن بايدن وشي سيلتقيان على هامش قمة مجموعة العشرين بعد غد. وسيكون هذا أول اجتماع بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة. وتعقد قمة مجموعة العشرين من 14 إلى 17 نوفمبر في بالي. وسيتوجه الرئيس الصيني بعد ذلك إلى تايلاند للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) من 17 إلى 19 نوفمبر، حسب المصدر نفسه.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحافي دوري أمس، إن شي سيحضر قمة مجموعة العشرين ويلتقي الرئيس الأميركي ونظيره الفرنسي الأسبوع المقبل في بالي. 
وجدد الحزب الشيوعي، الشهر الماضي، تولي شي رئاسة الحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وهو ما يضمن إعادة انتخابه رئيساً للبلاد في مارس 2023.

جو بايدن
شي جين بينغ
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