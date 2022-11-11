قلق أممي من شتاء «قارس» لملايين النازحين

جنيف (وكالات)

أطلقت الأمم المتحدة، أمس، نداءً لتقديم تبرعات لملايين النازحين جراء الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان والشرق الأوسط، ومساعدتهم على تخطي الشتاء وسط «صعوبة كبيرة» في تأمين التدفئة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أولغا سارادو في جنيف: «ستضطر عائلات نازحة عديدة للاختيار بين الأكل، أو التدفئة، بينما تعاني صعوبات لتدفئة ملاجئها وشراء ملابس دافئة وطهي وجبات ساخنة». وأعربت المفوضية عن قلقها خصوصاً لاضطرار ملايين الأوكرانيين إلى ترك منازلهم منذ بدء الأزمة في فبراير 2022، وتَعرُّض محطات الطاقة الكهربائية للقصف في البلاد. وفي أفغانستان، تواجه عائلات نازحة عديدة انخفاض درجات الحرارة في الشتاء إلى ما دون الصفر.

وسيحتاج أكثر من 3 ملايين نازح سوري وعراقي أيضاً إلى «مساعدات أساسية لمواجهة الشتاء»، و«سيكون الشتاء الثاني عشر على التوالي للعديد منهم».