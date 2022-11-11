زلزال عنيف يهز قبالة جزر تونجا

ضرب زلزال عنيف، الجمعة، المنطقة المحيطة بمملكة جزيرة تونجا في جنوب المحيط الهادئ.

وقال المرصد الأميركي لرصد الزلازل إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجة، مضيفاً أن مركزه يقع على عمق 25 كيلومترا في البحر.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في تونجا أولا تحذيرا عاجلا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي". وحث السكان، المقيمين بالقرب من الساحل، على البحث عن مناطق أعلى مستوى بعيدا عن المناطق الساحلية.

وخفض المكتب، في وقت لاحق، هذا التحذير، قائلا إن من الممكن أن تصل أمواج تسونامي إلى ارتفاع حوالي عشرة سنتيمترات فقط.

مع ذلك لا يزال من الضروري، بحسب المكتب، توخي السكان الحذر الشديد بسبب التيارات القوية.

ولم تتوافر حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار.

كان بركان ضخم ثار في منتصف شهر يناير الماضي تحت المياه قبالة الأرخبيل.

تبعد تونجا 2300 كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا، وتقع على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي المنطقة الأكثر نشاطا جيولوجيا على وجه الأرض.