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أوكرانيون يحتفلون باستعادة مدينة خيرسون

أوكرانيون يحتفلون باستعادة خيرسون
11 نوفمبر 2022 23:56

في ساحة «ميدان» الرمزية بوسط العاصمة كييف، تجمع عشرات من سكان خيرسون مساء اليوم الجمعة للاحتفال باستعادة مدينتهم الواقعة جنوب أوكرانيا.

وتقول ناستيا ستيبينسكا (17 عامًا)، وعيناها مغرورقتان بالدموع، «هذه مدينتي حيث ولدت وحيث عشت كلّ حياتي».

وتضيف الشابة، التي جاءت مع صديقاتها للمشاركة في التجمّع، أنها في «حالة صدمة»، متابعة «سأعود (إلى خيرسون) حين سيكون ذلك ممكنًا وآمنًا، آمل أن يحدث ذلك قريبًا».

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه استعاد المدينة بعد انسحاب القوات الروسية.

بعد إعلان الجيش الأوكراني، شهدت العاصمة الأوكرانية احتفالات وموسيقى.

توافد أشخاص، كانوا يسكنون خيرسون، إلى ساحة «ميدان»، ولفّوا أنفسهم بأعلام وغنّوا النشيد الأوكراني.

ويقول أرتيم لوكيف (41 عامًا)، الذي كان يقطن في خيرسون قبل أن يفرّ إلى كييف «لم أكن أصدّق في البداية، اعتقدت أن الأمر سيستغرق أسابيع أو شهورًا (...) وها بنا نراهم يصلون خلال يوم واحد إلى خيرسون، إنها أفضل المفاجآت».

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المصدر: آ ف ب
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