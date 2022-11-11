السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«المركز العالمي للتنقل»: المنطقة العربية من الأكثر تأثراً بالتغير المناخي

كمال أمكران
12 نوفمبر 2022 01:11

شرم الشيخ (وام)

أخبار ذات صلة
بايدن: الأزمة المناخية تهدد الحياة على كوكب الأرض
23 تريليون دولار فاتورة التغير المناخي في 2050

أكد كمال أمكران مدير المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ التابع لجامعة كولومبيا شريك منظمة الأمم المتحدة، أن الدول العربية وأفريقيا هي الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي.
وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في «كوب 27»، إلى أن المركز يعمل على استكمال إنجازات «كوب 27» في «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات العام المقبل. ولفت أمكران إلى أنه تم اختيار جمهورية بتسوانا لمبادرة التنقل من أجل المناخ في أفريقيا، وذلك أثناء جلسة «تسخير التنقل المناخي للتكيف والمرونة» والتي نظمها المركز العالمي للتنقل المناخي، منوهاً إلى أن فاعليات برنامج جلسات المركز في جناحه بـ«كوب 27» تتوافق وبرامج الأيام المؤتمر.

تغير المناخ
المناخ
التغير المناخي
قمة المناخ
مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ العالمي
التغيرات المناخية
آخر الأخبار
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
الرياضي
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
اليوم 13:30
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
الرياضي
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
اليوم 13:23
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©