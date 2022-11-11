«المركز العالمي للتنقل»: المنطقة العربية من الأكثر تأثراً بالتغير المناخي

شرم الشيخ (وام)

أكد كمال أمكران مدير المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ التابع لجامعة كولومبيا شريك منظمة الأمم المتحدة، أن الدول العربية وأفريقيا هي الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في «كوب 27»، إلى أن المركز يعمل على استكمال إنجازات «كوب 27» في «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات العام المقبل. ولفت أمكران إلى أنه تم اختيار جمهورية بتسوانا لمبادرة التنقل من أجل المناخ في أفريقيا، وذلك أثناء جلسة «تسخير التنقل المناخي للتكيف والمرونة» والتي نظمها المركز العالمي للتنقل المناخي، منوهاً إلى أن فاعليات برنامج جلسات المركز في جناحه بـ«كوب 27» تتوافق وبرامج الأيام المؤتمر.