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روسيا تفرض عقوبات على عائلة بايدن وأعضاء في الكونجرس
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
11 نوفمبر 2022 22:20
قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات على أعضاء في الكونجرس الأميركي وعائلات مسؤولين بينهم الرئيس جو بايدن.
ومنعت روسيا 200 أميركي من بينهم أشقاء الرئيس بايدن والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ من دخول أراضيها، وذلك ردا على عقوبات واشنطن على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية أن اللائحة تضم مسؤولين ونوابا وأقارب لهم ورؤساء شركات وخبراء "يشاركون في الترويج لحملة معاداة روسيا ودعم النظام في كييف"، بحسب بيان للوزارة.
ومن بين المدرجين في القائمة، فاليري بايدن أوينز شقيقة الرئيس الأميركي وشقيقاه جيمس براين وفرنسيس وليام والناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار وكذلك عضوا مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وإليزابيث وارن.
كما أدرجت الكاتبة الأميركية والخبيرة في الشؤون الروسية آن أبلباوم ورئيس تحرير صحيفة "بوليتيكو" ماثيو كامينسكي، وزوج رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، بول، على القائمة السوداء.
وفرضت عواصم غربية، بما فيها واشنطن، على روسيا سلسلة من العقوبات غير المسبوقة بسبب أزمة أوكرانيا.
وردا على ذلك، منعت روسيا أكثر من ألف أميركي من دخول أراضيها، من بينهم الممثلان بن ستيلر وشون بن.
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المصدر: رويترز
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