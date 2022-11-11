السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تفرض عقوبات على عائلة بايدن وأعضاء في الكونجرس

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
11 نوفمبر 2022 22:20

قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات على أعضاء في الكونجرس الأميركي وعائلات مسؤولين بينهم الرئيس جو بايدن.

ومنعت روسيا 200 أميركي من بينهم أشقاء الرئيس بايدن والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ من دخول أراضيها، وذلك ردا على عقوبات واشنطن على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية أن اللائحة تضم مسؤولين ونوابا وأقارب لهم ورؤساء شركات وخبراء "يشاركون في الترويج لحملة معاداة روسيا ودعم النظام في كييف"، بحسب بيان للوزارة.

ومن بين المدرجين في القائمة، فاليري بايدن أوينز شقيقة الرئيس الأميركي وشقيقاه جيمس براين وفرنسيس وليام والناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار وكذلك عضوا مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وإليزابيث وارن.

كما أدرجت الكاتبة الأميركية والخبيرة في الشؤون الروسية آن أبلباوم ورئيس تحرير صحيفة "بوليتيكو" ماثيو كامينسكي، وزوج رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، بول، على القائمة السوداء.

وفرضت عواصم غربية، بما فيها واشنطن، على روسيا سلسلة من العقوبات غير المسبوقة بسبب أزمة أوكرانيا.

وردا على ذلك، منعت روسيا أكثر من ألف أميركي من دخول أراضيها، من بينهم الممثلان بن ستيلر وشون بن.

أخبار ذات صلة
بايدن يصل إلى كمبوديا لحضور قمة "آسيان"
بايدن: الأزمة المناخية تهدد الحياة على كوكب الأرض
المصدر: رويترز
روسيا
عقوبات
جو بايدن
الكونجرس الأميركي
آخر الأخبار
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
الرياضي
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
اليوم 13:30
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
الرياضي
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
اليوم 13:23
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©