زيلينسكي يدلي بأول تعليق بعد استعادة خيرسون

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأول تعليق منذ إعلان كييف استعادتها مدينة خيرسون في جنوب البلاد.
وكتب زيلينسكي، على موقع "تلغرام"، "اليوم يوم تاريخي. نحن نستعيد خيرسون". وأوضح "في الوقت الراهن، مدافعونا موجودون في ضواحي المدينة. لكن قوات عسكرية خاصة موجودة في المدينة".
وقال "شعبنا. لنا. خيرسون" إلى جانب رمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة.
يأتي تعليق الرئيس الأوكراني بعدما قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الوحدات العسكرية الأوكرانية دخلت مدينة خيرسون وإن المدينة عادت إلى السيطرة الأوكرانية بعد أن ظلت خاضعة للقوات الروسية منذ مارس الماضي.
وأعلنت روسيا، في وقت سابق اليوم، الانتهاء من سحب قواتها من هذه المدينة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "سحب أكثر من 30 ألف جندي روسي وحوالى خمسة آلاف وحدة تسليح ومركبة عسكرية" من الضفة الغربية للنهر.
كانت روسيا أصدرت الأربعاء، أوامر لقواتها في المدينة بالانسحاب إلى الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.