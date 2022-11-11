وكالة أوروبية تعتمد لقاحاً ضد كورونا لفئة عمرية

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لكوفيد-19، والذي تم تعديله لمواجهة متحور "أوميكرون"، لصالح فئة الأطفال من عمر خمسة أعوام فأكثر.
ولا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن تقر التوصية. لكن ذلك يعتبر مسألة شكلية.
كانت قد تمت بالفعل الموافقة على اللقاح الذى جرى تعديله ليكون مناسبا لمكافحة المتحورين الفرعيين، "بي أيه.4" و"بي أيه.5"، من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد كجرعة تنشيطية للأفراد من عمر 12 عاما فأكثر.
وقال خبراء إنهم يتوقعون وقاية أوسع نطاقا ضد متحورات مختلفة من كوفيد-19.