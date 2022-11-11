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بايدن: "حياة الكوكب في خطر"

بايدن: "حياة الكوكب في خطر"
11 نوفمبر 2022 20:09

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية للمناخ " كوب 27 " المنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري إن  حياة الكوكب في خطر.

  وأوضح  أن "مهمتنا تجنب كارثة بيئية والانتقال للطاقة الخضراء" مشيرا إلى أن الجفاف والفيضانات تعصف بدول في القارة الإفريقية من جراء التغيرات المناخية التي تشهدها.

وأشار إلى أن "تغير المناخ أضعف عدة دول حول العالم".

وقال :"حققنا تقدما في الاستثمار وعملنا على تهيئة البنية التحتية من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة".

وشدد بايدن على الالتزام "بمكافحة التغير المناخي وتوفير موارد الطاقة النظيفة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة".

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وأعلن بايدن عن  تقديم 150 مليون دولار لتأقلم الدول الإفريقية مع التحديات التي تواجهها من جراء التغير المناخي.

وقال إن بلاده ستحقق أهداف وقف الانبعاثات تماشيا مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2030. وشدد بايدن أن أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري والاقتصادي.

 

وفي وقت سابق اليوم، وصل بايدن إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ ( كوب 27)، برفقة وزير خارجيته أنتوني بلينكن.

وكان في استقبال الرئيس الأميركي في مطار شرم الشيخ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد.

 

المصدر: د ب أ
جو بايدن
أميركا
كوب 27
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