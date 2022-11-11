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أوكرانيا تدلي بتصريحات مهمة بشأن خيرسون

جنود من الجيش الأوكراني يطلقون قذائف في منطقة خيرسون
11 نوفمبر 2022 18:42

قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، اليوم الجمعة، إن الوحدات العسكرية الأوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد وإن المدينة تعود للسيطرة الأوكرانية بعد أن ظلت خاضعة للقوات الروسية منذ مارس الماضي.

وطالبت إدارة المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، أي قوات روسية ما زالت في المدينة بالاستسلام على الفور.

وهذا البيان هو أول تأكيد رسمي من كييف أن قواتها دخلت خيرسون.

ووصف مسؤول محلي في أوكرانيا، اليوم الجمعة، انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في جنوب البلاد.

وأعلنت موسكو أن قواتها أكملت الانسحاب من المدينة خيرسون اليوم الجمعة، لكن المسؤول المحلي أشار إلى أن جانبا كبيرا من القوات الروسية لم يتمكن من المغادرة.

وقال سيرجي خلان عضو المجلس الإقليمي المحلي في خيرسون: إن عددا كبيرا من الجنود الروس غرقوا أثناء محاولتهم الهروب من خيرسون، بينما ارتدى آخرون ملابس مدنية ويحاولون الاختباء.

ونصح خلان، السكان بعدم الخروج من منازلهم بينما تتواصل عمليات البحث عن القوات الروسية المتبقية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنها استكملت سحب القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو، بعد يومين من إعلان موسكو الانسحاب المفاجئ.

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المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
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