ألمانيا تحذّر من موجة كورونا شتوية

حذّر وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، اليوم الجمعة، من أن بلاده تتجه نحو تسجيل زيادة في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 هذا الشتاء، وانتقد خطط أربع ولايات لتخفيف قواعد العزل للمصابين.
وأضاف الوزير، متحدثا عن زيادة الإصابات «عندها، سيكون لدينا موجة أقوى مما نخشاه بالفعل ونحن نقترب من مواجهة سلالة أسرع انتشارا».
وذكر لوترباخ على هامش جلسة برلمانية أن الإدارات الإقليمية في ولايات بافاريا وبادن فورتمبيرج وهيسه وشليسفيج هولشتاين لم تحصل على موافقة الحكومة الاتحادية على الإجراءات التي تنوي تخفيفها.
وأعلنت تلك الولايات، التي يقطنها حوالي 40 بالمئة من سكان البلاد، في بيان مشترك في وقت سابق اليوم الجمعة أنها تخطط لإلغاء فترة الحجر الصحي المحلية البالغة خمسة أيام، مما يعني أن أولئك الذين ثبتت إصابتهم ولكنهم لا يشعرون بأعراض يمكنهم مغادرة منازلهم بشرط ارتداء الكمامة.
وستقوم بافاريا في الجنوب بتغيير إجراءاتها بحلول يوم الأربعاء.