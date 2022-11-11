بايدن في شرم الشيخ للمشاركة في «كوب 27»

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، نظيره الأميركي جو بايدن، الذي وصل إلى شرم الشيخ ، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 .

تأتي هذه الزيارة بعد أيام من تجمع عشرات من زعماء العالم في المنتجع المطل على البحر الأحمر لحضور المؤتمر.

وذكر البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يلقي بايدن في الحدث خطابا من المقرر أن يسلط الضوء على جهود الإدارة الأميركية للبناء على "العمل غير المسبوق" من قبل الولايات المتحدة لتقليص الانبعاثات الضارة بالمناخ والمضي قدما في الجهود العالمية بشأن المناخ.

ويجتمع ممثلون من حوالي 200 دولة، في مؤتمر "كوب27"، للتباحث حول كيفية احتواء الاحتباس الحراري وكيفية توفير التمويل لمكافحة الأضرار للمناخ .

وتُعقد اجتماعات على مدى أسبوعين، وسط العديد من الأزمات، بما فيها نقص الغذاء والطاقة وارتفاع التضخم في الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم- والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويسعى بايدن لدعم الدول النامية في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري، طبقا لمستشار البيت الأبيض بشأن المناخ، علي زيدي.

وزيارة بايدن لشرم الشيخ هي المحطة الأولى ، في جولته، التي ستقوده أيضا لاجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا، وقمة زعماء مجموعة العشرين "جي20"، لأكبر اقتصادات في العالم، في منتجع بالي الإندونيسي.

(د ب أ) رت/م ف م/2022/11/11