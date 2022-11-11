السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن في شرم الشيخ للمشاركة في «كوب 27»

بايدن في شرم الشيخ للمشاركة في «كوب 27»
11 نوفمبر 2022 18:13

 

 

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، نظيره الأميركي جو بايدن، الذي وصل إلى شرم الشيخ ، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 .

تأتي هذه الزيارة بعد أيام من تجمع عشرات من زعماء العالم في المنتجع المطل على البحر الأحمر لحضور المؤتمر.

وذكر البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يلقي بايدن في الحدث خطابا من المقرر أن يسلط الضوء على جهود  الإدارة الأميركية للبناء على "العمل غير المسبوق" من قبل الولايات المتحدة لتقليص الانبعاثات الضارة بالمناخ والمضي قدما في الجهود العالمية بشأن المناخ.

ويجتمع ممثلون من حوالي 200 دولة، في مؤتمر "كوب27"، للتباحث حول كيفية احتواء الاحتباس الحراري وكيفية توفير التمويل لمكافحة الأضرار للمناخ .

أخبار ذات صلة
بايدن يصل إلى كمبوديا لحضور قمة "آسيان"
بايدن: الأزمة المناخية تهدد الحياة على كوكب الأرض

وتُعقد اجتماعات على مدى أسبوعين، وسط العديد من الأزمات، بما فيها نقص الغذاء والطاقة وارتفاع التضخم في الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم- والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويسعى بايدن لدعم الدول النامية في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري، طبقا لمستشار البيت الأبيض بشأن المناخ، علي زيدي.

وزيارة بايدن لشرم الشيخ هي المحطة الأولى ، في جولته، التي ستقوده أيضا لاجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا، وقمة زعماء مجموعة العشرين "جي20"، لأكبر اقتصادات في العالم، في منتجع بالي الإندونيسي.

  (د ب أ) رت/م ف م/2022/11/11

المصدر: آ ف ب
عبدالفتاح السيسي
جو بايدن
آخر الأخبار
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
الرياضي
«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»
اليوم 13:30
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
الرياضي
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
اليوم 13:23
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©