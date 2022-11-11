مسؤول أوكراني يصف انسحاب روسيا من خيرسون

وصف مسؤول محلي في أوكرانيا، اليوم الجمعة، انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في جنوب البلاد.
وأعلنت موسكو أن قواتها أكملت الانسحاب من المدينة خيرسون اليوم الجمعة، لكن المسؤول المحلي أشار إلى أن جانبا كبيرا من القوات الروسية لم يتمكن من المغادرة.
وقال سيرجي خلان عضو المجلس الإقليمي المحلي في خيرسون إن عددا كبيرا من الجنود الروس غرقوا أثناء محاولتهم الهروب من خيرسون، بينما ارتدى آخرون ملابس مدنية ويحاولون الاختباء.
وأضاف أن المدينة أمست تقريبا تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ونصح السكان بعدم الخروج من منازلهم بينما تتواصل عمليات البحث عن القوات الروسية المتبقية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أنها استكملت سحب القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو، بعد يومين من إعلان موسكو الانسحاب المفاجئ.
وأضافت الوزارة، في بيان "لم تتبق أي وحدة من المعدات العسكرية أو الأسلحة على الضفة اليمنى (الغربية). وعبر جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى"، مشيرة إلى أن روسيا لم تتكبد أي خسائر في الأفراد أو العتاد خلال الانسحاب.
وكان مدوّنون ذكروا، في وقت متأخر أمس الخميس، أن القوات الروسية تتعرض لنيران كثيفة من جانب القوات الأوكرانية خلال عبور النهر. وقالت الوزارة الروسية إن القوات الأوكرانية قصفت نقاط العبور في نهر دنيبرو خمس مرات خلال الليل بأنظمة صواريخ "هيمارس".
وصرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس الخميس بأن الانسحاب الروسي من خيرسون سيستغرق أسبوعا على الأقل. وقدّر عدد القوات الروسية في المنطقة بنحو 40 ألفا، وأشار إلى أن التقارير المخابراتية تظهر أن القوات لا تزال موجودة داخل المدينة وحولها.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مصور الليلة الماضية، إن القوات الأوكرانية حررت 41 منطقة مع تقدمها في الجنوب.
ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود قوات روسية عندما وصلت وكالة رويترز للأنباء إلى "بلاهوداتني" على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من خيرسون.